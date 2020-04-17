ماتيراتزي: ضربت بالوتيلي بعد مواجهة برشلونة.. وميليتو أراد قتله

إنتر حقق الفوز في جوسيبي مياتزا بنتيجة 3-1 ومن ثم خسر إيابا وحقق الثلاثية التاريخية تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

المدافع المثير للجدل أجرى مقابلة مع الطاهي دافيد أولداني عبر إنستجرام قال فيه: “ضربته بشكل جيد هذا صحيح، أنا أحب ماريو، لكنه كان يستحق هذا في ذلك اليوم، وأصبحنا أصدقاء مرة أخرى، لكنه فعل شيئا لم يكن عليه فعله في هذا اليوم”.

وتابع “رمى قميصه على أرض الملعب عقب نهاية اللقاء لم يكن هذا الأسوأ، لكن قبل المباراة قال “سألعب اليوم بشكل سيئ” ووعدته أنه سيدفع الثمن إن فعل هذا”.

وأضاف “عندما حل بديلا، سدد من منتصف الملعب بدلا من بدء هجمة مرتدة، دييجو ميليتو كان جالسا بجانبي وأراد أن يقتله”.

وأكمل “كنا نؤمن به، سجل العديد من الأهداف وساهم في الفوز، ولكن بعد أسبوع من المباراة، طلبت من جوزيه مورينيو وضعي مع بالوتيلي في نفس التدريب، بعد ثوان كنت أود إعادته لغرفة الملابس”.

وأثنى اللاعب الملقب بـ “الماتريكس” بوالد بالوتيلي ” “لقد أحببت والده حقا، لأنه بعد مباراة مع روبن كازان أخبر ماريو “لم يعجبني أدائك، عليك أن تلعب أكثر من أجل زملائك في الفريق. وتوقف عن التجول مع الفتيات”.

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