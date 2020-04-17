أكثر من 24 ألف فحص جديد للكشف المبكر عن كورونا بالإمارات

أعلنت وزارة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات ية، اليوم الجمعة، إجرائها أكثر من 24 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر للحالات المصابة ب فيروس كورونا المستجد.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات، في الكشف عن 477 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

كما أعلنت الوزارة وفاة حالتين لمصابين خليجيين من تداعيات الإصابة ب فيروس كورونا ، خاصة وأنهما كانا يعانيان أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بمرض كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا