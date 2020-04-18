موعد بداية تطبيق الحجر الصحي لليبيين العالقين بالخارج

ايوان ليبيا – وال :

أكد العميد خالد مازن وكيل وزارة الداخلية عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورنا استكمال كافة الاجراءات المتعلقة بالشروع في تنفيذ الحجر الصحي الخارجي للمواطنين الليبيين العالقين بالخارج .

وقال العميد مازن أنه واعتبارا من يوم الاثنين القادم الموافق 20 من شهر أبريل الجاري سيشرع في التطبيق الفعلي للحجر الصحي الخارجي للمواطنين الليبيين العالقين بالخارج في اسطنبول التركية وتونس وصفاقس وبعدها بيومين تقريبا بالقاهرة والاسكندرية وذلك بأماكن اقامتهم بالفنادق .

وأضاف – أن أول مجموعة من ضباط وزارة الداخلية ستغادر اليوم السبت طرابلس باتجاه تونس لمراقبة عملية الحجر الصحي والاشراف على تنفيذه وضبطه بالصورة الصحيحة ولمدة ( 14 ) يوم ومن ثم استكمال اجراءات عودتهم الى أرض الوطن سالمين معافين ، ضمانا لسلامتهم وسلامة الوطن من هذا الوباء .

وأوضح العميد مازن أنه بالنسبة للمواطنين الليبيين العالقين في اسطنبول التركية فقد تم التنسيق مع السارة والقنصلية هناك لتكليف فرق للاشراف على عملية الحجر الصحي بالتعاون مع الملحقين الصحيين .

وبين أنه سيتم أخذ مسحتين من المستهدفين بهذا الحجر في كل الدول المذكورة الأول عند بداية تطبيق الحجر والاخرى عند انتهاء فترة الحجر المقررة وهي ( 14 ) يوم للتأكد من عدم وجود اصابات بالفيروس .

ودعا مازن المواطنين الليبيين العالقين بالخارج الى الالتزام والتقيد بالتعليمات والضوابط المتعلقة بتنفيذ الحجر الصحي على أكمل وجه ومن ثم عودتهم الى أرض الوطن معافين بعد المدة المحددة للحجر وهي ( 14 ) يوم .محذرا من لايلتزم بأنه لن يلق أي تهاون من اللجان المكلفة بتنفيذ هذا الحجر .

وبخصوص سائقى الشاحنات العالقين بمنفذ رأس اجدير الحدودى – أكد مازن أنه سيتم تنظيم عملية دخولهم الى ليبيا وحجرهم صحيا بأحد الفنادق القريبة من المنفذ وباشراف لجنة مختصة ، وبالنسبة للشاحنات سيتم الاحتفاظ بها بالحظيرة الجمركية المخصصة ، مشيرا بأنه بامكان اقاربهم أو اصدقائهم استلامها والدخول بها بعد اتمام اجراءات الكشف عليها من قبل اللجنة الطبية المختصة .

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