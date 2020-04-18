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وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي يوم أمس الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو – عبر حسابه بموقع “تويتر” حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم السبت – إن “الاختبارات أثبتت إصابة الفقيد بـ” كوفيد-19″ المتفشي، وكان يتلقى علاجا .​​​. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020″.
في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا ، الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493 إصابة، توفي منهم 17 شخصا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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