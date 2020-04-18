دي بروين: عائلتي كانت مريضة.. ربما بـ كورونا

وقال البلجيكي في حواره مع شبكة سكاي سبورتس:”في بداية الإغلاق، عائلتي كانت مريضة لثمانية أو تسعة أيام”.

وواصل اللاعب البالغ عمره 28 عاما “بدأ الأمر بولدي الصغير، ثم ولدي الكبير ثم زوجتي، لكني لا أعرف هل أصابنا كورونا أم لا”.

وأتم “محظوظون لأننا تجاوزنا الأمر وفي آخر أسبوعين أو ثلاثة كنا على ما يرام وكل شيء جيد”.

وتوقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تفشي فيروس كورونا.

وشارك دي بروين في 35 مباراة بالموسم الحالي وسجل 9 أهداف وأرسل 20 تمريرة حاسمة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا