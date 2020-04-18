العدل العراقية تنفي وجود عمليات تعذيب داخل السجون

نفت وزارة العدل العراقية ما تردد عن وجود عمليات تعذيب أو سوء معاملة للسجناء داخل السجون، مؤكدة ﺣﺮﺻﻬﺎ وﺣﺮص إدارات اﻟﺴﺠﻮن وﻣﺮاﻛﺰ اﻹﺻﻼح واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺼﺤﻴﱠﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﱠﺔ.

وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻓﺎروق أمين اﻟﺸﻮاﻧﻲ، وفقا لقناة “السومرية نيوز”، اليوم السبت – “إنﱠ وزارﺗﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ أو ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻨﺎﻓﻰ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻧﺘﺰاع اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻟﻠﻨﺰﻻء المودعين ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺳﺠﻮن اﻟﻮزارة”.

وأضاف الشواني، أن وزارة اﻟﻌﺪل واﻟﺪواﺋﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻻ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻻﻧﺘﺰاع ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء، ﺑﻞ ﻫﻲ ﺟﻬﺎت إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ تأمين إﻳﺪاع اﻟﻨﺰﻻء المحكومين ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻧﻬﺎ، اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ لمعايير ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺼﻠﻴﺐ اﻷﺣﻤﺮ ورﻗﺎﺑﺔ دوﻟﻴﺔ لحين ﻗﻀﺎء ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺎﺗﻬﻢ أو اﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻬﻢ.

وأشار إلى أن ﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻗﻠﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻬﺎت ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺬﻳﺐ واﻧﺘﺰاع ﻻﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺑﺎﻹﻛﺮاه، ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﻰ أدﻟﺔ واﻗﻌﻴﺔ.

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