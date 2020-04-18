المغرب: 106 إصابات جديدة بـكورونا.. وإجمالي المصابين يرتفع لـ 2670 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 106 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 2670 حالة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية – في بيان اليوم السبت – أن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، بلغ 10 آلاف و441 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد وحتى صباح اليوم السبت.

وأشارت البيانات الرسمية للصحة المغربية، إلى أن عدد الوفيات ناهز 137 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 298 حالة، بزيادة 17 حالة جديدة.

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