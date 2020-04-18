بريطانيا تدفع ثمن عقد من التقشف في القطاع الصحي في مواجهة كورونا

لندن-العنوان

يدين الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربن تردي وضع النظام الصحي “غير الجاهز” لمواجهة تدفق المرضى المصابين بكوفيد-19 بسبب عقد من الإجراءات التقشفية، بينما تنتقد رابطة مدراء الصحة العامة “سنوات الاقتطاعات القاتمة” التي تدفع البلاد ثمنها اليوم.

ومنذ بداية أزمة وباء كوفيد-19 الذي أودى بحوالي 14 ألف شخص في المملكة المتحدة، انهالت الانتقادات لنقص التمويل المزمن للنظام الصحي الوطني (ان اتش اس) الشامل والمجاني الذي يعتز به البريطانيون.

وبات رئيس الوزراء بوريس جونسون، أحد الناجين من الوباء والذي وعد خلال حملة الانتخابات التشريعية بضخ المليارات في النظام الصحي، يؤكد أنه سيقدم له “كل ما يلزم”.

وتعاني دول عديدة أخرى من الوضع نفسه، وخصوصا فرنسا حيث يحتج السلك الطبي منذ سنوات محذرا من ضعف خدمات الطوارئ. وفي وقت تجاوز الوضع قدرة المستشفيات وباتت الوفيات تعد بالآلاف، وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بـ”خطة واسعة” للاستشفاء.

وأوضح أستاذ السياسة الصحية في جامعة “لندن سكول اوف ايكونوميكس” الياس موسيالوس أن من النتائج الأخرى لسنوات التقشف هذه النقص الخطير في الطواقم.، قائلا: “حوالى مئة ألف وظيفة شاغرة حاليا في النظام الصحي الوطني، أي وظيفة من كل 12″، معظمها لأطباء وممرضين وخصوصا في أقسام العناية المركزة الممتلئة اليوم.

وردت بريطانيا على أزمة كوفيد-19 باستدعاء الممرضين والأطباء المتقاعدين ليعاودوا عملهم، لكن هؤلاء وبما أنهم مسنون، في وضع هش وهامش حركتهم محدود.

المصدر-وكالات