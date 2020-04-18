مجهولون يلقون قنابل حارقة على مقر مجموعة إعلامية في أثينا

أفادت الشرطة اليونانية السبت أن ثلاث قنابل حارقة ألقيت ليلا على مقر مجموعة إعلامية كبرى في أثينا من دون أن يسفر الأمر عن إصابات.

والهجوم الذي استهدف مقر مجموعة “سكاي تي في” التي تضم صحيفة “كاثيميريني” ومحطة إذاعية ارتكبه أربعة اشخاص لاذوا بالفرار.

ولم تتبن أي جهة حتى الآن الهجوم الذي نددت به الحكومة اليونانية.

وتتعرض المجموعة منذ أعوام عدة لهجمات مماثلة تتبناها حركات من اليسار المتطرف تتهمها بدعم سياسة التقشف المالي في اليونان.

ووقعت حوادث مماثلة في العامين 2012 و2014 وفي ديسمبر 2018.

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