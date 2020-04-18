الصحة العالمية: احتواء فيروس كورونا في إفريقيا لا يزال ممكنا

وكالات 18 أبريل 2020(وال)- قالت منظّمة الصحة العالمية الجمعة 18 أبريل 2020 أنّ احتواء فيروس كورونا في إفريقيا في هذه المرحلة ما زال ممكنا. وفي ذات الوقت أبدت المنظمة قلقها من التقدّم السريع لفيروس كورونا في إفريقيا.

حيث قال المدير العام للمنظّمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس “خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 51% في عدد الحالات المسجّلة في قارّتِي، إفريقيا، وزيادة بنسبة 60% في عدد الوفيّات المسجّلة”.

وتابع خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف “نظرا إلى صعوبة الحصول على اختبارات لتشخيص (الاصابة بالفيروس)، من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى”.

ووفقا لبيانات لمنظمة الصحة العالمية، أفادت بأن البلدان الإفريقية تحتاج إلى الدعم والموارد والمعدات ونقل التكنولوجيا.

ومن جهته قال مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايكل راين “لا نعتقد اليوم أنّ المرض تجاوز مرحلةً لا يُمكن احتواؤه فيها. نعتقد أنّه يُمكن عمل الكثير للحَدّ من تأثير الفيروس، ونعتقد أنه يجب علينا تسريع جهودنا، في وقت يتزايد عدد الحالات كل يوم”.

وفي السياق قالت احدى المسؤولات عن ادارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، “لا نريدكم أن تفقدوا الأمل، احتواء (الفيروس) ممكن ستكون معركة صعبة، والعالم كله يريد المساعدة، نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، نحتاج إلى السماح لمزيد من الأشخاص بالخضوع للاختبار”.

فيما قدّر صندوق النقد والبنك الدوليين أن إفريقيا لا تزال تحتاج إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 رغم تعليق خدمة دَين كثيرٍ من دولها وتعهدات كبيرة بالدعم.(وال- وكالات)

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