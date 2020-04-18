نصائح الصليب الأحمر لتجنب إصابة ذوي الإعاقة بفيروس كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا نصائح لمساعدة ذوي الإعاقة الحركية في تجنب الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» حسبما ذكرت اللجنة في منشورها على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وطالبت اللجنة هذه الفئة بتنظيف الأجزاء التي يلمسها الشخص يوميا قبل مغادرة المنزل وعند العودة.

كما نصحت باستخدام الأدوات مثل الطرف الصناعي أو الكرسي المتحرك أو المشاية أو العكاز أو العصا عبر قفازات، يمكن غسلها بشكل دوري بالاضافة الى محاولة دفع الكرسي المتحرك من الإطار الخارجي للإطارات.

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