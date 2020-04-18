المؤقتة تعلن عن إلغاء بعض الاستثناءات لبعض الأنشطة التجارية

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مصدر من وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة بحسب بيان الوزارة اليوم، أن الوزير إبراهيم بوشناف، أمر بإلغاء كافة الموافقات الصادرة عن الغرف الأمنية أو غيرها، بشأن منح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية.

وطالبت الوزارة «مَن يعنيه الأمر التوجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات» لتقديم الطلبات بالخصوص على أن ترفع الإدارة الجهات المستوفاة للشروط والإجراءات القانونية للجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» لاعتماده قبل منح الإذن.

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