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الكشف عن سر تواجد المقاتلات التركية قبالة السواحل الليبية

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

كشف موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، سر تواجد مقاتلات تركية من طراز إف 16 قبالة الساحل الليبي، مؤكدا أنها كانت مكلفة بالتغطية الجوية لرحلة شحن إلى ليبيا.

ونفى الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، في تقرير له، طالعته وترجمته “أوج”، زعم وزارة الدفاع التركية التي أرجعت النشاط العسكري في شرق المتوسط إلى قيامها بتدريبها عسكرية.

وذكر أن 3 طائرات من طراز بوينج KC-135R 62-6567، و57-2306، وE-7T 13-001 ، تحلق فوق شرق البحر المتوسط في مواقع تتبع مختلفة، موضحا أنهم يقومون بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهم.

وأوضح أنه إلى جانب هذه الطائرات كان هناك أيضًا 12 طائرة من طراز Lockheed Martin F-16s في الجو، مسلحة بصواريخ جو-جو، ويبدو أن الطائرة C-130 تتجه نحو غرب ليبيا (طرابلس أو مصراتة)، لكنها عادت إلى تركيا قبل أن تنزل إلى وجهتها النهائية الساعة 12:20 بتوقيت شرق أوروبا.

وأضاف أن جهاز استقبال من مالطا تتبع الطائرتين KC-135 وE-7T، حيث كانتا تحلقان قبالة الساحل الغربي لليبيا، كما أن الطائرات من طراز F-16 كانت أيضًا في نفس المنطقة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي سجل فيها حركة مرور عسكرية تركية قوية على وسط البحر المتوسط.

وكان موقع الرادار، أعلن عددا كبيرا جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، منها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلا عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • طائرات الاواكس المصرية تراقب الاجواء وستسقطها الطائرات المصرية ان دخلت المجال الجوى للجيش الوطنى ولهذا لا تستطيع دخول ليبيا ومعروف للجميع مهارات الطيار المصرى فى المعارك الجوية

    رد

    • مصر لا تملك إلاواكس الغيت صفقة الاواكس لمصر نظرا لتدخل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا وعويضت مصر بشراء حاملة طائرات مروحيه من فرنسا Mistral Ship تصلح للتدخل السريع لدول عندها انهار واسمه مثل أوروبا وروسيا البرازيل Mistral Ship صعب حمايتها أو حماية نفسها. مصر تأمل أن تدفع ثمن المسترال من عوائد ليبيه لما يربح حفتر حرب طرابلس؟

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  • الى الاخوانى الجاهل ترانزيت قبل ان تكذب ابحث عن موضوع الاواكس المصرية على النت بالمواقع العسكرية العالمية وستجد الاجابة التالية انقلها حرفيا :-
    طائرة الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً الأواكس E2C المصرية وهي الدولة الإفريقية الوحيدة التي تمتلك هذا النوع من الطائرات المتطورة
    13 أغسطس، 2019 نور الدين لا تعليق

    تنفرد القوات الجوية المصرية بأنها المشغل الوحيد لطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً (الأواكس) في القارة الأفريقية.

    حديثنا فى هذا الموضوع سيكون عن طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً الأواكس E2C المطورة لمعيار هوك 2000 وعن المهام التي تستطيع القيام بها. وهي طائرات إنذار مبكر وتحكم محمول جواً (AEW&C) أمريكية الصنع تشغلها القوات الجوية المصرية بعدد 8 طائرات.

    طائرات الإنذار المبكر / الأواكس E2C المصرية مجهزة بالرادار العملاق من طراز AN/APS-145 وهو رادار قادر على تتبع أكثر من 2000 هدف بري وبحري وجوي معا في آن واحد.

    الرادار العملاق مثبت أعلى الطائرة ، ويصل مداه الأقصى إلى 640 كيلو متر ويستطيع كشف الطائرات النفاثة من مدى يصل إلى 550 كيلو متر ، ويوفر قدرة كشف كاملة بزاوية قدرها 360 درجة ، وهو رادار محصن ضد عمليات التشويش ، وقادر على تغطية 25 مليون كم³ في المسحة الجوية الواحدة.

    نظرة على مهام طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جواً / الأواكس:

    تنفذ طائرات الإنذار المبكر مجموعة من المهام ذات التأثير المباشر في العمليات ومن ثم فإنها تضاعف من الإمكانيات القتالية للقوات ، وتشمل مهام طائرات الإنذار المبكر / الأواكس الأتي:

    1- اكتشاف الطائرات المعادية على جميع الارتفاعات من مسافات بعيدة وإنذار القوات منها وإمدادها بمعلومات مستمرة ، تشمل المدى والإتجاه وخط السير والسرعة والإرتفاع ، كما يمكن لطائرات الأواكس معرفة نوع الطائرة المعادية إذا كانت تقوم بالإشعاع عن طريق تحديد خواص الأجهزة الإلكترونية بالطائرة المعادية ، ومقارنتها بما هو موجود من بيانات في مكتبة التهديدات في الأواكس.

    2- الإتصال بالقواعد الجوية ، و بالمقاتلات الإعتراضية في الجو و قيادة عمليات الإعتراض الجوي من البداية إلى النهاية و توزيع الأهداف و توجيه المقاتلات و إنذارها من إقتراب الطائرات المعادية.

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  • ان شاء الله العام القادم سيشترى الرئيس المنتخب السيد خليفة حفتر طائرات اواكس وصواريخ باتريوت الامربكية وينافس الجيش الليبى على المركز الثالث افريقيا بعد مصر والجزائر موتوا بغيظكم ياترانزيت ياميبون ياجاهل ياحقير

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