الرئيس العام للمسجد الحرام: تفعيل الكاميرات الحرارية لفحص مرتادي الحرمين الشريفين يمثل نقلة في مستوى الإجراءات

أكد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تصريحات له مساء اليوم، أن تفعيل الكاميرات الحرارية لفحص مرتادي الحرمين الشريفين يمثل نقلة نوعية في مستوى الإجراءات الاحترازية ويجسد اهتمام قيادة المملكة العربية السعودية بصحة مرتادي الحرمين الشريفين.

وأضاف يأتي هذا التوجيه من أجل زيادة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار هذا الوباء والداء الخطير، وحرصاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وتوجه الرئيس العام بخالص الدعوات لله – عز وجل – أن يحفظ السعودية من كل شر وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لكل خير على توجيهاتهم بمثل هذه الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الحرمين الشريفين، سائلا المولى – عز وجل- أن يحفظ السعوديةً وسائر بلاد المسلمين من كل شر، وأن يديم أمنها وأمانها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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