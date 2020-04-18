كشف موقع (إيطاليا رادار) العسكري استمرار وصول الطيران التركي إلى غرب ليبيا محملا بشحنات أسلحة ومرتزقة ومقاتلين أتراك.

وقال الموقع الإيطالي المختص بالرصد الجوي هبوط طائرة عسكرية تركية عملاقة، أمس الجمعة، في مدينة مصراته ضمن تحركات تركية مشبوهة غربي ليبيا ، مشيرا إلى أن الطائرة كانت ضمن سرب جوي عسكري تركي حلق بكثافة قبالة السواحل الليبية.

وأضاف الموقع، في تقرير، أنه رصد 3 طائرات شحن عسكرية تركية من نوعي بوينج ولوكهيد العملاقة حاولت التخفي عن الرادار.

ورجح الموقع العسكري القريب من الاستخبارات الأوروبية، أن يكون هذا السرب الجوي لنقل كمية كبيرة من الأسلحة التركية، إضافة إلى مقاتلين من سلاح الجو التركي وعدد كبير من المرتزقة نظرا لاصطحاب هذا السرب التركي لطائرة من نوع أواكس المختصة بالتشويش الجوي والمراقبة.

وتستمر خروقات المليشيات المدعومة تركيا والمعززة بأسلحة تركية ومرتزقة سوريين وأفارقة للهدنة المعلنة لتوحيد الجهود لمواجهة كورونا وسابقتها المعلنة بجهود دولية منذ ١٢ يناير الماضي. ونفذ المرتزقة السوريون المدعومون بالطيران التركي المسير وفرقاطة عسكرية تركية مدينتي صرمان وصبراتة الليبية الإثنين. كما أطلقت المليشيات عدد من الإرهابيين من عناصر وقيادات تنظيم داعش و”مجلس شورى بنغازي” الإرهابيين من سجون صبراتة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا