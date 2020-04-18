ترامب: يجب أن تواجه الصين عواقب إذا كانت مسئولة عن عمد تفشي كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم السبت، إنه لابد وأن تواجه الصين عواقب لم يكشف النقاب عنها إذا كانت “مسئولة عن عمد” عن جائحة فيروس كورونا .

وأضاف ترامب للصحفيين خلال لقاء يومي ” لو كان خطأ فالخطأ خطأ، ولكن إذا كانوا مسئولين عن عمد فأعني هنا أنه لابد وأن تكون هناك عواقب “.

وقال ترامب ، إن العلاقة مع الصين كانت طيبة “إلى أن فعلوا ذلك”.

وأضاف، أن السؤال الذي يتعلق ب الصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.

وانتقد ترامب ومساعدون كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان. وواصل ترامب يوم السبت، التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا ب الصين .

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