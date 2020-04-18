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رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع السعودية يهنئ الجالية المسيحية بعيد القيامة

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

يتقدم الدكتور سعيد يحيى، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع السعودية، بأخلص التهاني بعيد القيامة المجيد إلى الأخوة المصريين الأقباط المقيمين بالمملكة العربية السعودية، داعياً أن ينعم الله على مصر وشعبها بالنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد يحيى بحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة شركاء الوطن أعيادهم وتقديمه التهنئة لهم في كافة المناسبات، مؤكداً على لحمة الشعب المصري وقوته في مواجهة العدو هي الذراع الرئيسي لثبات الدولة المصرية.
وأكد يحيى على التزام الجميع من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مواجهة فيروس كورونا.
وطمأن يحيى العالقين من أبناء الجالية بحرص القيادة المصرية بعودتهم لمصر وفقاً لمخطط زمني محدد يتناسب مع الفرص والإمكانيات المتاحة حالياً، مشيداً بدور أجهزة الدولة في تنفيذ تعليمات الرئيس لمواجهة فيروس كورونا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليق

  • تهنئة المسيحيين بعيدهم ليس معناه الايمان بصحة معتقد خاطئ فى عقيدة المسلم فنحن لا نؤمن بان المسيح قتل ثم قام ولكن قتل من يشبهه ورفعه الله الى السماء حتى ينزل اخر الزمان فى شرق دمشق ليقتل الدجال فى اللد ونزول المسيح موجود بالقرآن والسنة قال تعالى :-
    وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا (159)
    وأما السنة: ففي الصحيحين، وغيرهما عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفسي بيده، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية» الحديث. وفي مسلم عنه: «والله لينزلن ابن مريم حكمًا عدلًا، فليكسرن الصليب» بنحوه. وأخرج مسلم أيضًا عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، فينزل عيسى ابن مريم، فيقول أميرهم: تعال صل بنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمة».

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