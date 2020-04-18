رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع السعودية يهنئ الجالية المسيحية بعيد القيامة

يتقدم الدكتور سعيد يحيى، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع السعودية، بأخلص التهاني بعيد القيامة المجيد إلى الأخوة المصريين الأقباط المقيمين بالمملكة العربية السعودية، داعياً أن ينعم الله على مصر وشعبها بالنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد يحيى بحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة شركاء الوطن أعيادهم وتقديمه التهنئة لهم في كافة المناسبات، مؤكداً على لحمة الشعب المصري وقوته في مواجهة العدو هي الذراع الرئيسي لثبات الدولة المصرية.

وأكد يحيى على التزام الجميع من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بتنفيذ كافة التعليمات التي تصدرها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مواجهة فيروس كورونا.

وطمأن يحيى العالقين من أبناء الجالية بحرص القيادة المصرية بعودتهم لمصر وفقاً لمخطط زمني محدد يتناسب مع الفرص والإمكانيات المتاحة حالياً، مشيداً بدور أجهزة الدولة في تنفيذ تعليمات الرئيس لمواجهة فيروس كورونا.

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