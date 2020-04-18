ترامب يعلن رفع الحجر الصحي عن 3 ولايات أمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، أن الولايات المتحدة تجاوزت ذروة تفشي فيروس كورونا ، وسنبدأ في رفع ال قيود المفروضة عن 3 ولايات بداية من الإثنين المقبل.

وقال ترامب ، خلال تصريحات صحفية، إن نسبة الوفيات أصبحت قليلة مقارنة بال إصابات في العالم، وسنبدأ في رفع ال قيود المفروضة، بسبب الفيروس في ولاية مونتانا الجمعة المقبل.

وتابع أن ولايتي تكساس وفيرمونت سوف تستأنف بعض الأعمال التجارية بها من الإثنين مع أخذ بعض الاحتياطات.

وأضاف، خلال مؤتمر لخلية الأزمة في أمريكا، أنه عرض على رئيس المكسيك تزويد بلاده بأجهزة تنفس صناعي لمواجهة كورونا .

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