اطلاق خدمة طبيب الأسنان في بيتك

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، أمس السبت، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن إطلاق خدمة «طبيب الأسنان في بيتك»، وهي خدمة متنقلة طارئة تهدف لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين مع مراعاة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة إن الخدمة أطلقها المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان بمدينة بنغازي.

و للانتفاع بالخدمة يجب الاتصال عن طريق أرقام الهواتف التالية:«0925313437، 0911717137، 0923309042»، ليقوم فريق طبي بزيارة الحالات في منازلهم لتقديم لخدمة الصحية اللازمة.

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