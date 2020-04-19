نداء من القنصلية الليبية في إسطنبول الى الليبيين الراغبين في العودة إلى المنطقة الشرقية

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت القنصلية الليبية في إسطنبول، أمس السبت، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الليبيين الراغبين في العودة إلى المنطقة الشرقية إلى التواصل مع مشرفي الفنادق وذلك في اطار حصر من يرغب في العودة .

وقالت القنصلية ان بداية إجراء تحاليل “PCR” الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” ستكون بالفنادق بواقع 650 حالة في اليوم، ومن ثم الحجر 14 يومًا كما سيتم التحليل للرعايا المقيمين خارج الفنادق في 27 أبريل الجاري ومن ثم الحجر في فندق لمدة 14 يومًا.

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