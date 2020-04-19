الجيش الفلبيني: مقتل متشدد يصنع القنابل لجماعة أبو سياف

أعلن مسؤولون بالجيش الفلبيني أن القوات الفلبينية قتلت مساء السبت متشدد إسلامي يصنع القنابل في الوقت الذي كثف فيه الجيش هجومه ضد جماعة ابو سياف المتشددة التي قتلت 11 جنديا خلال اشتباك وقع مؤخرا.

وقال قائد قوة مكافحة الإرهاب الميجور جنرال كورليتو فينلوان اليوم الأحد أن الجنود اعترضوا صانع القنابل الذي يعرف باسم فيكرام في بلدة تاليباو بجزيرة جولو على بعد ألف كيلومتر جنوبي مانيلا.

وأضاف أن فيكرام كان صانع قنابل لجماعة أبو سياف وشارك في تفجير كنيسة كاثوليكية في جولو في تموز/يوليو من العام الماضي، ما أسفر عن مقتل 20 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وتواجه جماعة أبو سياف اتهامات بتنفيذبعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في الفلبين، فضلا عن عمليات الاختطاف البارزة. وتحالفت الجماعة مع تنظيم الدولة الإسلامية، الذي أعلن مسؤوليته عن عدة تفجيرات في الفلبين.

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