الولايات المتحدة تشهد مزيدا من التظاهرات المعارضة لإجراءات الحجر

واشنطن-العنوان طالب متظاهرون من نيوهامبشر إلى كاليفورنيا، مرورا بتكساس وأوهايو، هم في الغالب مؤيّدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت بإنهاء إجراءات الحجْر التي فُرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ. وكان ترامب قدّم دعمه للمتظاهرين الذين يحتجّون على أوامر الحجر الصحّي، معتبرًا أنّ بعض حكّام الولايات “ذهب بعيدًا جدًا” في إجراءات الحجر، في وقت باتت الولايات المتحدة …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية