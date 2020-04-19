تقرير: يوفنتوس يفاوض زيدان بديلا لـ ساري

وكان ارتبط اسم زيدان بيوفنتوس من قبل، لكنه ذهب لقيادة ريال مدريد في مارس 2019.

ووفقا لموقع le10sport الفرنسي، فيوفنتوس يتحدث مع المقربين من زيدان مستغلا شائعات عدم اتفاقه مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

وكان زيدان قد غادر ريال مدريد في مايو 2018 بعد الفوز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا قبل أن يعود العام الماضي في شهر مارس.

وأوضح التقرير أن زيدان مرتبط بعقد حتى صيف 2022 مع ريال مدريد، لكن هناك خلافات بينه وبين مجلس الإدارة.

وأشار التقرير إلى أن زيدان يختلف مع النادي بشأن استراتيجيته حول مستقبل الفريق.

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