لاجازيتا: إنتر يريد لاعب يونايتد إذا فقد لاوتارو

ويرغب برشلونة بشدة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو، ومخافة فقدان اللاعب البالغ عمره 22 عاما، يبحث نيراتزوري من الآن عن البديل المناسب.

وكتبت لاجازيتا أن إنتر يخطط لتقديم عرض إلى مانشستر يونايتد للحصول على مارسيال، الذي يتصدر قائمة اللاعبين الذين يمكن محاولة التعاقد معهم.

وأشارت أيضا إلى أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج يبقى ضمن حسابات النادي الإيطالي.

ويقضي لاوتارو موسمه الثاني فقط في إيطاليا بعد رحل عن نادي راسينج الأرجنتيني في 2018 لينضم إلى إنتر.

وشارك المهاجم في 66 مباراة مع إنتر وسجل 25 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

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