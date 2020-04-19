أكثر من 160 ألف وفاة في العالم نتيجة فيروس كورونا

تسبّب تفشي وباء “كوفيد-19” بوفاة أكثر من 160 ألف شخص في العالم، نحو ثلثيهما في أوروبا ، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس الأحد الساعة 9,40 بتوقيت جرينتش يستند إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الدول.

وتوفي 160502 شخصًا في العالم (من أصل 2,331,338) نحو 101398 منهم في القارة الأوروبية الأكثر تأثرًا بتفشي الوباء (1,151,820 إصابة). وسجلت الولايات المتحدة العدد الأكبر من ال وفيات (39090)، تليها إيطاليا (23227)، فإسبانيا (20453) وفرنسا (19323) والمملكة المتحدة (15464). علمًا بأن هذا الترتيب مطلق وليس نسبيًا مع عدد سكان كل دولة.



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