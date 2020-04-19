ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 7993 حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة ب فيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 7993، اليوم الأحد، بعد تأكيد إصابات جديدة في البلاد، طبقا لما ذكرته شبكة “جيو نيوز” التليفزيونية ال باكستان ية اليوم الأحد.

وبدأت باكستان إعادة بعض من مواطنيها من الإمارات، التي هددت بمراجعة العلاقات في مجال العمل مع الدول التي ترفض إعادة مواطنيها خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

وصرح مستشار رئيس الوزراء للتجارة والمنسوجات والصناعة والاستثمار، عبد الرزاق داوود، بأن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على مشروع لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في جميع القطاعات.

وذكر وزير السكك الحديدية، شيخ راشد أحمد أنهم سيتخذون قرارا بشأن استئناف رحلات القطارات من 25 إبريل أو الشهر القادم..

وأضاف أن الوضع في البلاد تحت السيطرة وليس سيئا مثل ما هو عليه في دول أخرى.



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