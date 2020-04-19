العراق يرفع حظر التجوال جزئيا في رمضان

بغداد-العنوان

أعلن العراق، اليوم الأحد، رفع حظر التجول المفروض لمواجهة انتشار فيروس كورونا، جزئيا خلال شهر رمضان.

وذكرت قناة “السومرية نيوز” أن اللجنة للصحة والسلامة الوطنية قررت، اليوم الأحد، رفع حظر التجوال جزئيا في شهر رمضان، فيما أشارت إلى أن مناطق محددة سيتم استثناؤها من قرار رفع الحظر.

ونقلت القناة عن مصدر من داخل اللجنة القول “تقرر رفع حظر التجوال في رمضان جزئيا، من السادسة صباحا ولغاية السابعة مساء”.

وأضاف “هناك استثناء من رفع حظر التجوال الجزئي خلال شهر رمضان لعدد من المناطق المحددة”.

وأشار إلى انه “تقرر تخصيص قطع أراض للملاكات الصحية وتوزيع مكافئات مالية تصل لـ500 ألف دينار”.

المصدر-وكالات