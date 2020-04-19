وصول شحنة معدات طبية تركية الى مطار معيتيقة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، عن وصول طائرة جهاز إسعاف طائر إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من تركيا محملة بمعدات طبية للمساعدة في جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

و تحتوي الشحنة على ثلاثة أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد و 50 ألف قطعة من الأداة (ناسال سواب) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص (بي سي آر)، و100 ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات.

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