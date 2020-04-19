دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين العالقين بالخارج

بنغازي 19 أبريل 2020 (وال)- بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الأحد، الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يُواجهها العالم.

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع عقده دولته مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده دولة الرئيس في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها سيادته لمكافحة وباء كورنا، ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”.

وقدّم وزير الخارجية والتعاون الدولي لدولة الرئيس، تصور الوزارة وآليتها لعودة العالقين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات عبر وزارة الخارجية.

وأكد دولة الرئيس على ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا”، والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء في عودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة.

كما أكد دولة رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الاستمرار بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى حين عودتهم لأرض الوطن. (وال- بنغازي) ر ت

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