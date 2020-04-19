الإمارات تسجل 4 حالات وفاة جديدة و479 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات تسجيل 479 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 6781 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ، في بيان اليوم الأحد ، بتسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس منهم مصاب خليجي وثلاثة آسيويين، موضحة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع المتعافين 1286.

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