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الإمارات تسجل 4 حالات وفاة جديدة و479 إصابة بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت الإمارات تسجيل 479 حالة إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 6781 حالة.
وأفادت وزارة الصحة ، في بيان اليوم الأحد ، بتسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس منهم مصاب خليجي وثلاثة آسيويين، موضحة أنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 41 حالة.
وأعلنت الوزارة شفاء 98 حالة جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع المتعافين 1286.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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