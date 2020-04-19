انتحار 44 من مقاتلي بوكو حرام بتناول السم في أكبر سجن بتشاد

قال المدعي العام في تشاد إنه تم العثور على جثث 44 من مقاتلي حركة بوكو حرام في زنازين فيما يبدو أنها عملية انتحار .

وقال يوسف توم، أحد مسئولي الادعاء إن عملية التشريح التي أجريت لأربعة من السجناء خلصت إلى أنهم تناولوا سما.

وقد توفى السجناء يومي الخميس والجمعة الماضيين، ولم يتضح بعد كيفية حصول السجناء على السم داخل السجن.

وأضاف توم” بالنسبة للـ 14 مسجونا الآخرين الذين نجوا من هذه العملية، سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

ويُشار إلى أنه تم إلقاء القبض على المقاتلين خلال عملية قادها رئيس تشاد إدريس ديبي بنفسه، وقال جيش تشاد إنه خلال هذه العملية، التي استمرت عشرة أيام، جرى قتل الآلاف من مقاتلي بوكو حرام واحتجاز العشرات منهم.

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