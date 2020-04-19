من الأمازون إلى غابات إفريقيا.. كيف سقط أكبر تاجر للكوكايين في البرازيل؟

أعلنت السلطات في موزمبيق الأحد أنها سلمت أحد أكثر مهربي المخدرات المطلوبين في البرازيل إلى بلده وهو جيلبرتو اباريسيدو دوس سانتوس الذي أوقف في مابوتو الإثنين.

وقالت وزارة الداخلية في موزمبيق في بيان إن المشتبه فيه تم ترحيله إلى البرازيل “لدخوله البلاد بشكل غير قانوني” و”سلم إلى الشرطة البرازيل ية بموجب مذكرة توقيف دولية”.

وقالت الشرطة التي وزعت صورًا للمشتبه فيه مكبل اليدين أثناء صعوده في طائرة صغيرة على الصحافة، إن دوس سانتوس غادر موزمبيق مساء السبت في طائرة عسكرية برازيلية.

وجيلبرتو أباريسيدو دوس سانتوس المعروف بـ”فومينيو” هو عضو بارز في أكبر مجموعة إجرامية منظمة في البرازيل “فرست كابيتال كوماندوز” هارب منذ أكثر من عشرين عاما وفقا للشرطة الفيدرالية البرازيل ية.

وتعتبره السلطات في برازيليا “أكبر مورد للكوكايين” في المنظمة و”المسئول عن إرسال أطنان عدة من المخدرات إلى بلدان مختلفة”. وقد ألقي القبض على مهرب المخدرات هذا في سياق عملية نفذتها شرطتا البرازيل و موزمبيق بمشاركة الدبلوماسية البرازيل ية ووزارة العدل الأمريكية والوكالة الأمريكية لمكافحة الاتجار ب المخدرات . وقال ليوناردو سيمبين الناطق باسم الشرطة ال موزمبيق ية، إن جيلبرتو أباريسيدو دوس سانتوس أوقف وفي حوزته ثلاثة جوازات سفر، نيجيريان وجواز سفر برازيلي مزيف، و15 هاتفًا محمولا و100 غرام من الحشيش .

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