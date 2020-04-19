روني: يؤلمني القول إن ليفربول يملك أفضل هجوم في العالم

ويتقدم ليفربول في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه، وفاز بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وقال روني في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز: “غالبا ما يكون التسجيل متروكا للاعبين الذين يعملون معا، وتعد جبهة ليفربول الثلاثية هي الخط الأمامي المثالي في العالم”.

وسجل محمد صلاح 20 مرة للموسم الثالث على التوالي، في حين أن ساديو ماني سجل 18 هدفا في واحد من أفضل مواسمه.

وأوضح روني “صلاح وماني يوفران العمق من خلال دفع الفرق للخلف، مما يسمح لفيرمينو بالتحرك في العمق بالكرة”.

وشدد روني “يؤلمني أن اعترف بذلك، لكن ليفربول هو أفضل وحدة هجومية في كرة القدم العالمية بالوقت الحالي”.

وأتم تصريحاته “يذكرني كيف كان روما يلعب مع فرانشيسكو توتي باعتباره رقم 10 واثنين عدائين يهاجمون من الأطراف”.

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