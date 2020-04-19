تشكيل فرق تفتيش لضبط مخالفي حظر التجول

ايوان ليبيا – 218 :

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق اليوم الأحد، تشكيل لجان مشتركة بين المفتشين العُماليين والجهات الضبطية بالبلديات للتفتيش على جهات العمل.

وأشارت الوزارة في بيان نشرته بصفحتها في “فيسبوك”، إلى استثناء كافة مفتشي العمل والسلامة المهنية “مأمور الضبط القضائي” من إجراءات حظر التجول المعلن عنه أواخر شهر مارس، باعتبار أن أعمالهم ذات طبيعة سيادية وضبط قضائي ومعنيين بتنفيذ هذا القرار وضبط مخالفيه.

وحثت وزارة العمل في بيانها كافة جهات العمل باتباع إجراءات السلامة وتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة بشأن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت الوزارة بكافة مفتشي العمل والسلامة المهنية لبذل الجهود بمراقبة جهات العمل داخل نطاق البلدية، وتشكيل غرف مشتركة مع الأجهزة الضبطية بالبلدية، وضبط كافة جهات العمل المخالفة للقرارات، إضافة إلى إحالة التقارير الدولية إلى الإدارة، منوهة إلى أن الإدارة تراقب عن كثب أداء عمل التفتيش في البلديات.

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