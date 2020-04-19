البرلمان العربي يدعو تركيا لوقف توريد السلاح لليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

دعا مكتب البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وطالب تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وطالب المكتب، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي وبمشاركة نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

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