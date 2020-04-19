تطورات الاوضاع العسكرية في ترهونة

ايوان ليبيا – وكالات :
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ايوان ليبيا – وكالات :
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هذا المعتوه والمتخلف عقليا لانه يخاطب اغبياء من الخوان يكذب عليهم بطريقة ساذجة ويقول لهم ان طائرات الامارات تاتى من مطارات اسرائلية فى ارتريا لانه يعلم الكراهية لاسرائيل لماذا يامعتوه لاترسل الامارات الطائرات مباشرة من اقصر طريق من السعودية ومصر ام انها دول معادية للامارات !! بينما لا يستطيع هذا المعتوه ان يذكر الحقيقة المرة وهى ان قناة التناصح تمولها قطر ويشرف عليها اعلاميا المستشار الاعلامى لامير قطر الصهيونى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى وان السلطان التركى المعتوه تربطه علاقات طيبة باسراءيل وسافر اليها عدة مرات بينما لم يسافر اى حاكم امارتى ولا سعودى ولا مصرى حالى الى اسرائيل ولا مرة
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