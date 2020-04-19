البيت الأبيض والكونجرس يقتربان من الاتفاق على تمويل يتجاوز 400 مليار دولار لمواجهة كورونا

أكد وزير الخزانة الأمريكي ، ستيفن منوتشن ، ورئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي ، اليوم الأحد، اقتراب البيت الأبيض وقادة الكونجرس من اتفاق تمويل مرتبط بمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19” وتمويل خدمات الصحة، بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار.

وأبدى منوتشن في تصريحات تليفزيونية، أمله في تمرير الاتفاق من جانب مجلس الشيوخ غدا، ومن جانب مجلس النواب في اليوم التالي، من أجل تجديد تمويل برنامج إقراض الشركات الصغيرة، والذي نفذ تمويله، وكذا زيادة التمويل المخصص للمستشفيات وإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس “كورونا”، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “واشنطن بوست”.

ونقلت الصحيفة عن زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، تشارلز شومر، قوله، إنه متفائل بإنهاء الاتفاق بشأن خطة التمويل الجديدة “الليلة أو صباح الغد”، وأن الاتفاق من شأنه إضافة 300 مليار دولار لبرنامج تمويل الشركات الصغيرة المتضررة من تدهور الحالة الاقتصادية في ظل تفشي “كوفيد-19” .

من جانبها، رجّحت بيلوسي اقتراب المشرعين من الوصول لاتفاق التمويل، الذي اختلف بشأنه الكونجرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب على مدى أسبوع.

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