فاولر يلقن بوجبا درسا: اذهب وشاهد سونيس على يوتيوب لترى لاعب الوسط الكامل

وكتب فاولر في مقال رأي عبر صحيفة مترو: “شعرت بالإحباط لسماع بوجبا يتساءل عن هوية جرايم سونيس ويقول إنه لا يعرف الرجل الاسكتلندي الذي يتحدث في الاستوديو”.

وأكمل: “يتوجب عليه أن يقوّي معلوماته بعض الشيء، وقتها سيكتشف أن سونيس فاز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات مع ليفربول”.

وواصل فاولر: “كما أنه فاز بألقاب مع سامبدوريا ورينجرز قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية في اسكتلندا، وإنجلترا، وتركيا، وإيطاليا، والبرتغال”.

وشدد: “سونيس مُلم بخبايا كرة القدم في أعلى مستوياتها كلاعب وكمدرب، ولو أحب بوجبا رؤية أداء لاعب الوسط الكامل خلال التوقف الحالي، فعليه مطالعة يوتيوب ويرى كيف قاد سونيس ليفربول في نهائي دوري الأبطال 1984 أمام روما في ملعب أوليمبيكو”.

وأتم: “سونيس تواجه يومها مع سيريزو وفالكاو، ثنائي برازيلي ينتمي لأفضل جيل لم يفز بكأس العالم، ولكنه كان الشخص الذي رفع كأس البطولة في تلك الليلة”.

وكان سونيس قد رد بعنف بدوره على بوجبا، وتحداه بإخراج ميداليات تتويجه ويضعها على الطاولة.

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