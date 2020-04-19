بن عطية: لم يعجبني تعامل جوارديولا مع اللاعبين.. وأليجري خدعني

وشرح بن عطية في مقابلة مع موقع ” Spox” الألماني لماذا لم يظهر بالمستوى المنتظر منه مع بايرن ميونيخ.

وقال بن عطية: “في بايرن كان ينتظر مني المدرب جوسيب جوارديولا ورئيس النادي كارل هاينز رومينيجه الكثير لأقدمه مع النادي”.

وأضاف “من الناحية الفنية جوارديولا هو أفضل مدرب في العالم ولا أرى أي مدرب آخر أفضل منه، ولكن لم يعجبني تعاملاته بشكل خاص مع اللاعبين”.

وأكمل “في بداية مشواري مع بايرن كان كل شيء على ما يرام، ولكن بعد ذلك كنت أواجه صعوبة في التأقلم وصادفني سوء حظ أيضا بسبب الإصابات المتكررة”.

وواصل “ولأكون صريحا معك كنت مفتقدا للأجواء في إيطاليا وفعلت كل ما في وسعي للعودة إلى هناك”.

واستمر في تصريحاته “أخيرا انتقلت إلى يوفنتوس في 2017 وبالفعل ماكسيميليانو أليجري مدرب عظيم ولم يكن لدي أي مشاكل معه”.

وتابع “كل شيء كان يسير بشكل جيد وكنا نتحدث لتمديد تعاقدي مع يوفنتوس، ولكن بشكل مفاجئ جلست على مقاعد البدلاء 4 مباريات متتالية”.

وشدد بن عطية “خدعني أليجري، وبعدها فقدت عقلي وأخبرته أنني لن ألعب مع يوفنتوس إذا كان هو مدرب الفريق، لذلك قررت الرحيل والانضمام للدحيل القطري”.

وأتم تصريحاته “علاقتي لا تزال رائعة مع يوفنتوس وجماهيره، وأما عن كريستيانو رونالدو واللعب معه إنه لا يزال رقم 1 في العالم، سواء كلاعب أو كشخص عادي إنه ذكي للغاية وحتى خارج الملعب دائما ما يفكر أسرع مع الآخرين، أنا سعيد لكونه صديقي وأتمنى له الأفضل”.

وانضم بن عطية لصفوف بايرن في 2014 قادما من روما الإيطالي، قبل أن يعود مرة أخرى إلى إيطاليا في 2017 عبر يوفنتوس، ثم رحل عن السيدة العجوز وانضم إلى الدحيل القطري بداية عام 2019.

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