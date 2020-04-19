تقرير تركي: جالاتا سراي يريد تريزيجيه.. بشرط واحد

وحسب صحيفة “فاناتك” التركية، فإن جالاتا سراي يريد الاستغناء عن خدمات سفيان فيجولي النجم الجزائري للفريق بسبب راتبه الكبير، وتعويضه بـ تريزيجيه.

الصحيفة التركية تقول بأن فيجولي يحصل على راتب 3 مليون و500 ألف يورو سنويا، في وقت يريد فيه النادي تخفيض مصروفاته.

وحسب الصحيفة، فإن فيجولي لن يقبل بتخيض راتبه إلى مليون ونصف المليون يورو حسب الحد الأقصى الذين ينوون وضعه، لذلك فسيكون الاتجاه لتعويضه بالنجم المصري.

إدارة جالاتا سراي ستحاول إقناع تريزيجيه بالحصول على مبلغ مليون ونصف المليون يورو سنويا.

صاحب الـ25 عاما لعب 24 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا بداية الموسم الجاري، قادما من قاسم باشا التركي.

النجم الدولي المصري تألق جدا في فترة تواجده في الدوري التركي رفقة قاسم باشا، وهو ما أهله للانضمام إلى الدوري الإنجليزي.

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