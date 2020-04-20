صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن

وقال صلاح محسن: “ما أقوله لم أتحدث عنه من قبل ولأول مرة أكشف ذلك”.

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورت “محمد صلاح تحدث معي في مرة أثناء تواجدنا في المنتخب وسألني عن المتبقي في عقدي مع الأهلي، وقتها أخبرته بأنني منضم حديثا للفريق”.

وتابع “صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي وأنهم يتحدثون عني بشكل جيد جدا وقد يتحدثون مع إدارة الأهلي أيضا”.

وأكمل حديثه قائلا: “أخبرني صلاح بأن ليفربول يرغبون في الحديث مع الأهلي من أجلي ولكنهم يخشون رفض إدارة الأهلي”.

وشدد “أقسم بالله لا أكذب وهذا حدث بالفعل. لا أعرف هل كان المقصود هو الفريق الأول في ليفربول أم لا، ولكنني وقتها أخبرته بأن “يخلصني””.

وأردف “اللعب في الأهلي احتراف لأي لاعب في مصر”.

وأتم “طموحاتي اللعب في الدوري الإنجليزي. والحلم ليس بعيدا”.

صلاح محسن صاحب الـ 21 عاما انضم لـ الأهلي قادما من إنبي في 2018.

وشارك المهاجم صلاح محسن مع الأهلي في 32 مباراة ونجح في تسجيل 8 أهداف والصناعة مرة، قبل أن يرحل معارا إلى سموحة في سوق الانتقالات الأخيرة.

على المستوى الدولي، شارك صلاح محسن في 3 مباريات مع منتخب مصر، من بينهم مواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا في لقاء شهد انتصار الفراعنة 3-2، ونجح صلاح محسن في صناعة هدف فوز المنتخب القاتل في اللحظات الأخيرة لمحمد صلاح.

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