كورونا الأمريكية ومقدّمات خسارة ترامب.. مخاوف الانقسام الأمريكي ليست خيالات … بقلم / محمد الامين

كورونا أمريكا مختلفة عن كل نظيراتها في العالم على ما يبدو.. ولا أحد يمكنه التنبّؤ بنتائجها المتوسطة والبعيدة المدى بدون أن يرتجف لخطورة التطورات والاحتمالات.. فالإصرار الذي يُبديه ترامب على استئناف الأنشطة الاقتصادية، واندفاعه نحو إعادة تشغيل الدورة لا يلقى الصدى الإيجابي في أوساط المجتمع الأمريكي المصدوم، على الرغم من طبيعة النظام الرأسمالي، وعلى الرغم من كون إنجازات ترامب اقتصادية بالأساس وهي سبب افتخاره الدائم ومناكفته لخصومه الجمهوريين..

ترامب يجد نفسه في وضع لا يُحسد عليه وجنونه يزداد مع كل إطلالة من إطلالات فريق إدارة الأزمة الصحية المتفاعلة على مدار الساعات والأيام.. فلا هو يستطيع فرض موقفه بالإلغاء التدريجي لحالة الإغلاق، باعتبار المخاوف الشديدة من موجة وبائية جديدة.. ولا هو يستطيع تعديل عناوين حملته الانتخابية المنتظرة، القائمة أصلا على وهج “المُنجَز” الاقتصادي، والذي تلاشى وخَفَت بريقه مع ضخامة خسائر كورونا.. لا يمكن لأحد اليوم أن يجازف بالمجاهرة بتوقعات بفوز ترامب بولاية رئاسية جديدة في ظل الظروف الراهنة.. والسيناريو المرعب بالنسبة له ولقيادات الحزب الجمهوري أن تضاءل فرصه قبل إطلاق حملته بشكل يترتب عنه تردّد داعمي الحملة ومموّليها من مجتمع الأعمال والصناعات العسكرية والتقنية وخصوصا عمالقة وادي السيليكون ومجموعات الضغط الكثيرة المنتشرة في الولايات المتحدة والمرتبطة بدوائر النفوذ التي تعمل على صناعة الأعداء والحروب والمواجهات السياسية والدبلوماسية و”توزيعها” و”هندستها” على مدى مدة العهدة الرئاسية لكل الرؤساء الأمريكيين منذ نهاية الحرب الباردة..

هذه التحديات الخطيرة قد تحوّل ترامب إلى كائن مضطرب أشبه بالثور الهائج.. بل لقد أصبح كذلك بالفعل..

فقد هدّد المؤسسة التشريعية بتعليق عملها، في سابقة فريدة من نوعها..

وحرّض الأمريكيين في الولايات المغلقة على “تحريرها”!! أي بتحدّي قوانين الإغلاق والحجر الصحي بالقوة..

وهذا أدى إلى حدّ الآن لرؤية متظاهرين حاملين للسلاح رافضين لاستمرار الإغلاق، في مدن عدة على غرار نيوهامبشاير يوم أمس..

لا نستطيع المبالغة في تقدير حجم هذه التحركات بالفعل، لكن لا أحد ينكر أن كورونا قد أججت شهوة الأمريكيين في التسلح وأن ملايين قطع السلاح قد اشتراها المواطنون خلال الأيام الأولى للأزمة، وأن هنالك توترات عرقية ومجتمعية تعتمل منذ عقود على نار هادئة وبدون صخب..

لكننا لا نرى أن من حسن القراءة تجاهل هذه الأمور بحال، خصوصا إذا علمنا أن ما يوحّد الولايات الأمريكية هما الاقتصاد والقوة العسكرية اللذان يؤمّنان لها الرخاء والسطوة.. بمعنى أن شعور الولايات بانتفاء مصالحها من الانضواء تحت راية الفيدرالية قد يجعلها تراجع موقفها منه في أي وقت.. وإذا علمنا أن انفصال أية ولاية أمريكية عن الكيان الفدرالي هو خط احمر عُرفا وقانونا، فإن احتمالات الصدام أو الطلاق العنيف تصبح واردة، بالنظر إلى شيوع حمل السلاح، والحساسية المفرطة التي يحملها الأمريكيون ضد مسألتي القمع الأمني والأعباء المعيشية والاقتصادية.. هذا البلد العملاق مقبل على تغيرات أضخم مما نتوقع سوف تلقي بظلالها على المشهد الجيوسياسي العالمي برُمّته..

وللحديث بقية.

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