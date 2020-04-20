تجميد عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة السواحل الليبية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» إنهاء الشراكة التي ربطتها بمنظمة «إس أو إس ميدتيرانييه»، معلنة عدم قدرتها على الاستمرار في العمل على متن سفينة «أوشن فايكنغ» التي تنفذ عمليات إنقاذ المهاجرين في المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وكشفت المنظمة عن بقاء سفينة «أوشن فايكنغ»، حاليا في ميناء مرسيليا حتى إشعار آخر، حيث فشلت في التوصل إلى اتفاق مع «إس أو إس ميدتيرانييه»، بشأن إمكانية العمل على الرغم من الأزمة الصحية.

ودعت إلى رفع القيود «التي تمنع المنظمات غير الحكومية من إنقاذ الأرواح في البحر»، مشددة على أنه «يجب ألا تستخدم المعركة ضد كوفيد 19 كذريعة لفرض سياسات هجرة مميتة».

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