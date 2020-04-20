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مقاتلة روسية تحلق قرب طائرة دوريات أمريكية بالأسطول السادس

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن الأسطول السادس للبحرية الأمريكية أن الطائرة الروسية “سو-35” حلقت للمرة الثانية في أربعة أيام، أمام طائرة الدوريات الأمريكية P-8A بوسيدون المضادة للغواصات فوق البحر المتوسط.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان صحفي صادر عن الأسطول السادس الأمريكي: “في 19 أبريل 2020، تم اعتراض الطائرة البحرية الأمريكية P-8A التي تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط ​​مرتين في 100 دقيقة من قبل “سو-35″ الروسية.. واعتبر الاعتراض الأول آمنًا واحترافيًا.. تم تحديد الاعتراض الثاني على أنه غير آمن وغير احترافي”.
وفقًا للأسطول السادس، اعتبرت المناورة غير آمنة بسبب السرعة العالية للطائرة “سو-35” حيث عرضت سلامة الطائرتين للخطر.غير أن وزارة الدفاع الروسية لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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