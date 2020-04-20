مسلح يقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في إقليم نوفا سكوتيا بكندا

قالت السلطات الكندية أمس الأحد إن مسلح ا قتل ما لا يقل عن 13 شخصا من بينهم شرطية خلال إطلاق نار على مدى 12 ساعة في إقليم نوفا سكوتيا في أسوأ حادث قتل جماعي شهدته كندا منذ أكثر من 30 عاما.

وقالت الشرطة الملكية الكندية إن ال مسلح جابرييل وورتمان البالغ من العمر 51 عاما والذي كان يعمل طبيب أسنان ظهر في إحدى المراحل وهو يرتدي جزئيا ملابس شرطة وجعل أيضا سيارته تبدو وكأنها سيارة شرطة.

وأضافت الشرطة في إفادة صحفية أن وورتمان أطلق النار على الناس في عدة أماكن عبر إقليم نوفا سكوتيا المطل على المحيط الأطلسي. وقالت إن عدد القتلى أكثر من عشرة، وقالت بريندا لوكي التي ترأس الشرطة الملكية الكندية فيما بعد لهيئة الإذاعة الكندية إن وورتمان قتل ما لا يقل عن 13 شخصا. وأضافت الشرطة أنها أنهت الخطر الذي كان يمثله وورتمان،الذي قتل، ولكنها لا تؤكد تقريرا لشبكة سي. تي. في بأن الشرطة قتلته.

وكان من بين القتلى الشرطية هيدي ستيفنسون وهي أم لطفلين وعمرها 23 عاما.

وقالت الشرطة إنه لا يوجد على ما يبدو صلة بين وورتمان وبعض ضحاياه على الأقل. وقالت إنها لا تعرف الدافع وراء ارتكابه الجريمة.

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