المسماري يكشف تفاصيل هجوم القوات التركية على ترهونة

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم عملية الكرامة، أحمد المسماري،في مؤتمر صحفي أمس الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استغل الهدنة لنقل مسلحين وعتاد وأسلحة لمدن مصراتة وطرابلس وزوارة مشيرا الى أن القوات التركية خططت للهجوم الذي وقع على مدينة ترهونة منذ شهور.

وأضاف المسماري أن: “الجيش الليبي تصدى للهجوم التركي على المدينة بالكامل ولديه كثير من الأسرى والقتلى والمعدات العسكرية من صفوفهم، مثلما أفشلت هجماتهم السابقة بسبب صمود القوات المسلحة الليبية، ومنصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي الجوي أسقطت كثيرا من الطائرات التركية وكبدت قواتهم العديد من الخسائر”.

كما أكدت شعبة الإعلام الحربي، السبت، قيام الجماعات الإرهابية ومجموعات الحشد المليشياوي الموالين للعدوان التركي وتحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة حيث تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو مؤكدة أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد فرارهم .

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