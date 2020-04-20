روني: لم أكن مثل لينيكر أو نيستلروي.. ولاعبان فقط يمكنهما كسر رقمي في يونايتد

وصرح روني قائلا: “قد يفاجئكم هذا الأمر، لكنني لست هدافا بطبيعة الحال”.

وواصل “لم أكن يوما جاري لينيكر أو رود فان نيستلروي”.

وأكمل “لدي رقما تاريخيا مع مانشستر يونايتد وإيفرتون وأنا فخور للغاية بذلك، حتى الآن كان هناك أرقاما أفضل مني بكثير”.

وتابع “كيف كان سيمكنني أن أحطم الأرقام القياسية إن لم أكن هدافا؟ لعبت لمانشستر يونايتد 13 عاما ولإنجلترا لـ15 عاما، كان لدي الوقت الكافي لكسر تلك الأرقام، وبالعودة إلى ذلك الوقت كان بإمكاني تسجيل المزيد”.

وأردف “لا أعتقد أن هاري كين يحتاج وقتا طويلا ليحطم رقمي مع إنجلترا، ستكون تلك لحظة فخر لي”.

واسترسل “إن كنا نبني فريقا، فسيكون أولا لاعب أبدأ به”.

وأضاف “لم أكن قط لاعبا أنانيا، وسيكون أمرا رائعا لإنجلترا وهاري لأن يصلا إلى ذلك، بوبي تشارلتون انتظر ٥٠ عاما، آمل ألا أنتظر طويلا بدوري”.

وأتم “رقم مانشستر يونايتد سيستمر طويلا لأن اللاعبين لم يعودوا يستمرون مع الأندية مثلما اعتدنا في الماضي، ما عدا ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، إن وصلا إلى أولد ترافورد فسيكسران الرقم في 3 أو 4 أعوام”.

روني سجل 253 هدفا في 559 مباراة مع مانشستر يونايتد ليصبح الهداف التاريخي للنادي متخطيا رقم بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفا في 758 مباراة.

أما مع إنجلترا فسجل روني 53 مباراة بكل المسابقات في 120 مباراة دولية.

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