وزير الصحة الإيطالي: كرة القدم هي أخر مشكلاتنا

وكان جرافينا قد صرح أنه في انتظار موافقة فيتشينزو سبادافورا وزير الرياضة وسبيرانزا وزير الصحة من أجل استئناف كرة القدم من جديد.

وتم تعليق النشاط الرياضي من منتصف مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال سبيرانزا في تصريحات لإذاعة كابيتال: “لم ننتصر في المعركة بعد”.

وشدد “أقولها بكل احترام وكمتابع شغوف لكرة القدم، ولكن مع أكثر من 400 حالة وفاة في اليوم، فهي المشكلة الأخيرة التي يمكننا التعامل معها”.

وتابع “حياة الناس تأتي أولا، تختلف الأولويات الدولية اليوم”.

وأضاف وزير الصحة الإيطالي “سنعمل حتى يمكن استئناف الحياة الطبيعية في وقت ما”.

وأتم تصريحاته “فتح الملاعب أو المدارس يعني فتح وسائل الاتصال من جديد”.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصابين بـ 178 ألفا و972 حالة مع 23 الفا و660 حالة وفاة.

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