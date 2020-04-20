تقرير: باريس سان جيرمان يسعى للحصول على ثنائي يوفنتوس مقابل إيكاردي

ويلعب إيكاردي ضمن صفوف باريس سان جيرمان حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة من إنتر.

ويملك النادي الفرنسي خيار التوقيع مع اللاعب مقابل 70 مليون يورو، ومن المتوقع عدم عودته إلى إنتر مجددا.

وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن باريس سان جيرمان يسعى لاستغلال اهتمام يوفنتوس بضم إيكاردي للحصول على ثنائي الفريق.

واشار التقرير إلى نية ليوناردو المدير الرياضي بالنادي الفرنسي للجلوس مع بافل نيدفيد وفابيو باراتيشي ممثلي يوفنتوس لإيجاد حل يناسب الطرفين.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان كان مهتما بضم بيانيتش الموسم الماضي ويسعى أن يكون جزءا من الصفقة.

كما أن أليكس ساندور يعتبر من أبرز المرشحين المفضلين لإدراجهم ضمن الصفقة حال إتمامها.

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