توزيع مستلزمات الكشف عن فيروس كورونا على بلديات الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الصحة في حكومة الوفاق حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين أنها باشرت تسليم مستلزمات ومعدات طبية إلى عشر بلديات في المنطقة الجنوبية تستخدم في فحص عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد .

وتتضمن المعدات المسلمة أجهزة «PCR» ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات، كما تشمل أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات بالاضافة الى المستهلكات اليومية للمستشفيات.

وكشفت الوزارة عن البلديات التي استلمت المعدات وهي بلديات «الشويرف، مرادة، القطرون، الجفرة، بنت بيه، تراغن، غات، مرزق، سبها، الشاطئ» .

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